Lufthansa sklenila še plačni dogovor s kabinskim osebjem

Frankfurt, 11. aprila - Nemški letalski prevoznik Lufthansa je s sindikatom Ufo sklenil dogovor o plačah kabinskega osebja, s tem pa končal dlje časa trajajoča nesoglasja, zaradi katerih je v minulem obdobju prišlo do več stavk in posledično odpovedi številnih letov. Strani sta kolektivno pogodbo sklenili za obdobje treh let, poroča nemška tiskovna agencija dpa.