Vreme: Na zahodu dokaj sončno, drugod še večinoma oblačno

Ljubljana, 11. aprila - Danes dopoldne bo v zahodnih krajih sončno, drugod še zmerno oblačno. Čez dan se bo postopno razjasnilo, najkasneje na jugovzhodu. Veter bo počasi slabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo pretežno jasno, v hribovitem svetu bo čez dan nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo sončno in zelo toplo za ta čas.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam postopno spet toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo povečini sončno, več oblačnosti bo sprva le v krajih vzhodno in južno od nas. V Kvarnerju bo pihala burja, ki bo popoldne slabela. V petek bo pretežno jasno. V Kvarnerju bo dopoldne še pihala šibka burja.

Biovreme: Danes in v petek bo vpliv vremena na počutje ugoden in vzpodbuden.