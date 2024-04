Edmonton v ligi NHL pomagal Los Angelesu Anžeta Kopitarja

Edmonton, 11. aprila - Hokejisti Edmonton Oilers, ki so si že zagotovili nadaljevanje prvenstva NHL, so tokrat na domačem ledu visoko, s 5:1 premagali Vegas Golden Knights. S tem so pomagali tudi Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki se tudi z vitezi še borijo za nastop v končnici tekmovanja za Stanleyjev pokal.