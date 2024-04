Evropski parlament sprejel stališče o dodatnih pravilih pri izvrševanju GDPR

Bruselj, 10. aprila - Evropski parlament je danes sprejel pogajalsko izhodišče glede dodatnih postopkovnih pravil pri izvrševanju splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), so sporočili v Bruslju. Poslanci so se zavzeli za pravice pritožnikov, jasnost postopkov in poenotenje postopkovnih rokov.