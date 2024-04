V EU s prihodnjim letom prepovedana uporaba črnih zobnih zalivk

Bruselj, 10. aprila - V Evropski uniji bosta od 1. januarja prihodnje leto prepovedana uporaba in izvoz amalgamskih oziroma črnih zobnih zalivk, predvideva politični dogovor Evropskega parlamenta in Sveta EU o predlogu revizije uredbe o živem srebru, ki so ga danes z veliko večino potrdili evropski poslanci.