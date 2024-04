Newyorške borze po objavi inflacije v rdečem

New York, 10. aprila - Tečaji na newyorških borzah so se na začetku današnjega trgovanja znižali, potem ko je ameriško ministrstvo za delo objavilo, da so se cene življenjskih potrebščin v ZDA marca medletno zvišale za 3,5 odstotka, kar je 0,3 odstotne točke več kot februarja. Vlagatelje skrbi, da bo posledično prišlo do zamika začetka nižanja obrestnih mer.