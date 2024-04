Sindikat: V podjetju Nama IN neutemeljeno odpustili sindikalno zaupnico

Ljubljana, 10. aprila - V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije so prepričani, da je bila izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi sindikalni zaupnici Lidiji Kaplan v podjetju Nama IN neutemeljena in nezakonita. Skladno s tem od Name IN zahtevajo preklic odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V podjetju očitke glede nezakonitosti označujejo za neutemeljene.