V SNG Opera in balet Ljubljana premiera Puccinijeve opere La Boheme

Ljubljana, 11. aprila - V SNG Opera in balet Ljubljana bo drevi premiera opere La Boheme skladatelja Giacoma Puccinija. Veliko glasbeno delo, ki pri občinstvu velja za romantično in polno čustev, izpostavlja predvsem krutost in revščino umetniškega življenja. Režijo podpisuje Frederic Roels, predstava je nastala v koprodukcijski z Opera Grand Avignon.