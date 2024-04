Arboretum Volčji Potok vabi na spomladansko razstavo cvetja in tulipanov

Ljubljana, 10. aprila - Arboretum Volčji Potok tudi letos vabi na spomladansko razstavo cvetja in tulipanov. Obiskovalci bodo lahko občudovali tulipane, narcise, hijacinte, žafrane, cesarske tulipane, morske čebulice, kamasije in drugo cvetje. Park bo v času razstave odprt vsak dan, tudi med vikendi in prazniki. Obiskovalce obenem vabijo sodelovanju na foto natečaju.