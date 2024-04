Dolenjski podjetnik z goljufijo in nevestnim poslovanjem domnevno izigral upnike

Novo mesto, 10. aprila - Novomeški kriminalisti so na tožilstvo kazensko ovadili 55-letnika z območja Novega mesta. Utemeljeno ga sumijo oškodovanja nekaterih upnikov njegove družbe in nezakonitega poslabšanja premoženjskega stanja družbe z namenom, da povzroči stečaj in ogrozi poplačilo upnikov, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.