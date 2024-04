Velenjčani stopili v bran nekdanjemu članu

Velenje, 10. aprila - Pri slovenskemu rokometnemu prvoligašu Gorenju iz Velenja so stopili v bran njihovemu nekdanjemu rokometašu Marku Bezjaku, ki mu na Hrvaškem zaradi vpletenosti v incident na nedeljski tekmi med Našicami in Zagrebom grozi dosmrtna izključitev iz rokometa. Nekdanji reprezentant je bil član velenjskega kluba od leta 2008 do 2013.