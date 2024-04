Pred svetovnim dnevom pozivi k sistemski ureditvi rehabilitacije bolnikov s Parkinsonovo boleznijo

Ljubljana, 10. aprila - Pred svetovnim dnevom Parkinsonove bolezni so v Društvu Trepetlika opozorili na sistemsko neurejenost celostne rehabilitacije bolnikov. Upajo, da se bodo stvari po objavi javnega razpisa za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije za to leto, kjer so uvrščeni med upravičence do skupinske rehabilitacije, obrnile na bolje.