Azijske borze neenotno

Tokio, 10. aprila - Azijske borze v današnjem trgovanju nimajo enotne smeri. Vlagatelji so previdni in v pričakovanju današnje objave marčne inflacije v ZDA, saj bi ti podatki lahko pomembno vplivali na nadaljnje korake ameriške centralne banke Federal Reserve v povezavi z denarno politiko in začetkom nižanja ključne obrestne mere.