Na okrogli mizi o prihodnosti mesa iz laboratorija

Ajdovščina, 10. aprila - Ali bo na krožnike že čez nekaj let prihajalo meso iz laboratorija v Ajdovščini in kakšna bo hrana v prihodnosti, so se na torkovi okrogli mizi v organizaciji zunajparlamentarne stranke SLS spraševali sogovorniki. Skupna ugotovitev je bila, da je neznank o kultiviranem mesu še veliko in da je pridelava hrane v Sloveniji še vedno nekoliko drugačna.