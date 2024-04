Pregled - šport, 9. 4. (torek)

ŠANGHAJ - Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je zmagala na uvodni tekmi sezone svetovnega pokala v okrožju Keqiao v Shaoxingu na Kitajskem. Garnbret se je v finale zavihtela kot vodilna v kvalifikacijah in polfinalu z največ možnostmi za zmago. V finalu je le še potrdila status najboljše športne plezalke. Petindvajsetletna Korošica je števec zmag v svetovnem pokalu premaknila na številko 42, kar je največ med vsemi.

LJUBLJANA - Z zadetki bogatima dvobojema Real Madrid - Manchester City in Arsenal - Bayern so se začele četrtfinalne tekme nogometne lige prvakov. V Madridu se je tekma končala s 3:3, v Londonu pa z 2:2.

MARIBOR - Nogometaši Maribora so v 30. krogu Prve lige Telemach premagali Muro s 5:0 (2:0) in potrdili tretje mesto na lestvici.

SKOPJE - Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na drugi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 v Skopju proti Severni Makedoniji zmagala s 5:0 (2:0). Izbranke Saše Kolmana, ki so uvodno tekmo doma proti Moldaviji dobile z 2:0, bodo naslednjo tekmo v kvalifikacijah igrale 31. maja doma proti Latviji.

DOMŽALE - Košarkarji Kansai Heliosa v prvi tekmi četrtfinala regionalne košarkarske lige Aba 2 niso izkoristili prednosti domače dvorane in proti Spartaku iz Subotice izgubili z 71:84. Povratna tekma bo prihodnji torek v Subotici.

LJUBLJANA - Slovenski kolesar Primož Roglič manj kot teden dni po hudem padcu na dirki po Baskiji spet trenira, poročajo slovenski portali. Njegova ekipa BORA - hansgrohe je na družbenih omrežjih objavila fotografijo slovenskega kolesarja na trenažnem kolesu.

VIDEM - Slovenski nogometni reprezentant Sandi Lovrić je moral sinočnjo tekmo italijanskega prvenstva serie A v dresu Udineseja zaradi poškodbe predčasno končati. Lovrić je v Vidmu v igro proti Interju vstopil v 62. minuti, nato pa so ga 20 minut pozneje z igrišča odnesli na nosilih. Kot kaže, bo manjkal dlje časa, je ocenil trener videmskega kluba Gabriele Cioffi.

NEW YORK - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je četrti igralec severnoameriške lige NBA, ki je to sezono ustvaril več kot milijardo ogledov na družbenih omrežjih po vsem svetu, so zapisali pri ligi NBA. Dončić je na družbenih omrežjih zbral 1,1 milijarde ogledov in s tem zaostaja le za prvim zvezdnikom lige LeBronom Jamesom, ki je ustvaril 1,7 milijarde ogledov, Stephenom Curryjem z 1,6 milijarde in francoskim novincem Victorjem Wembanyamo z 1,2 milijarde ogledi.