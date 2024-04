Evropske borze, nafta in evro v rdečem

London/Frankfurt/Pariz, 9. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes znižali. Vlagatelji so previdni pred objavo najnovejših podatkov o inflaciji v ZDA in zasedanjem Evropske centralne banke (ECB), je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Nafta se je pocenila, rahlo je padel tudi tečaj evra.