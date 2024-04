Na vladi peti sklop predplačil za obnovo poškodovanih stanovanj

Ljubljana, 9. aprila - Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila s seznamom upravičencev do petega sklopa predplačil za obnovo stanovanj, poškodovanih v avgustovskih ujmah. Predplačilo bo izplačano 316 upravičencem v skupni višini 1,4 milijona evrov, so sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor.