Primorska avtocesta zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Črni Kal in Kastelec proti Ljubljani

Ljubljana, 9. aprila - Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Črni Kal in Kastelec proti Ljubljani, so sporočili iz prometno-informacijskega centra. Voznike opozarjajo, da morajo med ustavljenima kolonama pustiti dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil. Obvoz je možen po regionalni cesti, so še dodali.