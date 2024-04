V šempetrski bolnišnici bodo težave zaradi stavke zdravnikov poleti

Šempeter pri Gorici, 9. aprila - Na današnji seji sveta šempetrske bolnišnice so se poleg stanja in čakalnih vrst seznanili predvsem z morebitnimi težavami, ki jih lahko pričakujejo zaradi krajših urnikov zdravnikov med in po stavki. Direktor bolnišnice Dimitrij Klančič je prepričan, da bo najhuje poleti zaradi dopustov.