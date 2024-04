Vreme: Delno jasno

Ljubljana, 9. aprila - Zvečer bo delno jasno, ponekod bo pihal jugozahodnik. Ponoči se bo pooblačilo, proti jutru bo na vzhodu in severu začel pihati severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od 8 do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo pretežno oblačno in povečini suho. Predvsem na zahodu bodo možne občasne rahle padavine. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 21, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo sončno, v južni in jugovzhodni Sloveniji bo zjutraj in dopoldne še nekaj oblačnosti. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V petek bo precej jasno in še naprej zelo toplo za ta čas.

Vremenska slika: Vremenska fronta je dosegla srednjo Evropo in zahodno Sredozemlje. Nad Alpami slabi in se bo predvidoma razdelila na južni in severni del. Od juga k nam doteka topel in v višinah nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo pooblačilo, proti jutru bo v krajih zahodno od nas začelo deževati. V sredo bo pretežno oblačno, v krajih zahodno od nas bodo občasne padavine. Pihal bo severni do severovzhodni veter, ob severnem Jadranu burja. Razen ob Jadranu bo hladneje.