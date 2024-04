Evropske politične stranke podpisale kodeks ravnanja pred volitvami

Bruselj, 9. aprila - Evropske politične stranke so se danes s podpisom kodeksa ravnanja za evropske volitve zavezale, da bodo spoštovale etične in poštene prakse volilne kampanje. Podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova je ocenila, da zaveza pošilja močno sporočilo državljanom, da je treba ohraniti integriteto volitev v Evropi, so sporočili iz Bruslja.