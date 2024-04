Mariborski policisti motoristi sezono začeli z vajo na poligonu

Hajdina, 9. aprila - Mariborski policisti motoristi so se tudi letos na novo motoristično sezono začeli pripravljati na poligonu v Hajdini, kjer so dopoldne pilili prve letošnje zavoje. Inštruktor na policijski postaji Maribor Borut Drevenšek je ob tem tudi ostale motoriste opozoril na to, da se dobro pripravijo na naslednje mesece.