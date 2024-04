V Mestnem muzeju Ljubljana pogled na oblačilni videz Ljubljančanov v preteklosti

Ljubljana, 10. aprila - V Mestnem muzeju Ljubljana bodo zvečer odprli razstavo Od korzeta do žaketa: Oblačilni videz Ljubljančanov, 1850-1950. Združuje okoli 400 kosov iz tekstilne zbirke muzeja in skozi več vsebinskih sklopov predstavi sporočilno vrednost oblačil. V prihodnjem tednu ji bodo dodali še razstavi sodobnih kreacij mladih modnih ustvarjalk in ustvarjalcev.