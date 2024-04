Znan ožji izbor za mednarodnega bookerja

London, 9. aprila - V ožjem izboru za letošnjega mednarodnega bookerja so dela, ki prepletajo intimno in politično na radikalno izviren način. Zastopanih je šest držav, tri celine in bogastvo glasov. Nagrajenca bodo razglasili 21. maja, je objavljeno na spletni strani bookerjeve nagrade. Lani je mednarodnega bookerja prejel bolgarski pisatelj Georgi Gospodinov.