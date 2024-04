Znova pobuda za kolesarjenje v službo

Ljubljana, 9. aprila - Kolesarski izziv Polni zagona, ki ga tretjič prirejajo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Inštitut za politike prostora in Urbanistični inštitut, udeležence spodbuja h kolesarjenju v službo in manjši odvisnosti od avtomobilov. V njem lahko sodelujejo in tekmujejo kolektivi do šest oseb ali posamezniki, trajal pa bo do 26. maja.