Ljubljana, 9. aprila - Novinarska konferenca poslanca SDS Franca Breznika o zahtevi za sklic izredne seje DZ zaradi domnevnega vmešavanja evropske komisarke Vere Jourove v notranje in ustavnopravne zadeve RS izven svojih pristojnosti, bo ob 13.15 (IN NE ob 12. uri, kot je bilo napovedano sprva) v sobi 54/T v DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz SDS.