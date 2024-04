Celje/Prevalje, 12. aprila - Začenja se Teden turističnih kmetij. Vse do nedelje, 21. aprila, bo 30 kmetij, vključenih v projekt, ponujalo vodene oglede in različne dejavnosti. Namen projekta je obiskovalcem približati življenje na podeželju in jim omogočiti vpogled v bogato tradicijo in dediščino turističnih kmetij, so sporočili iz Združenja turističnih kmetij Slovenije.