Singapur, 9. aprila - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale. Do zvišanja je prišlo, potem ko so se razblinili upi, da bodo pogajanja med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas pripeljala do prekinitve ognja v Gazi in umiritve napetosti na Bližnjem vzhodu.