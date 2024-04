Pregled - šport, 8. 4. (ponedeljek)

LJUBLJANA - Znani so polfinalni pari nogometnih pokalnih tekmovanj. V moški konkurenci se bosta 24. aprila udarila drugoligaša Gorica in Beltinci Klima Tratnjek ter prvi favorit Mura in Rogaška. Veliki finale bo na sporedu 24. maja. Na nogometni zvezi Sloveniji so izžrebali tudi ženska polfinalna para, tekmi pa se bosta igrali 25. aprila. V finalu pred finalom se bosta pomerili Mura Nona in Olimpija, v drugem polfinalu pa Ljubljana in ptujska Drava. Ženski finale bo na sporedu 24. maja.

VIDEM - Nogometaši Interja so v 31. krogu serie A dosegli še 21. zmago. V Vidmu so se veselili z 2:1 in na vrhu razpredelnice prednost pred mestnim tekmecem Milanom povišali na 14 točk ter se močno približali naslovu. Udinese, za katerega sta danes zaigrala Jaka Bijol in Sandi Lovrič, ostaja 15. in se še naprej bori za obstanek v družbi najboljših.

LJUBLJANA - Po ponedeljkovem treningu je selektor ženske reprezentance Dragan Adžić določil 18 igralk, ki jih bo popeljal v Neu-Ulm na olimpijske kvalifikacije, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije. Iz seznama igralk, ki so sodelovale na pripravah, je prečrtal vratarko Dijano Đajić, zunanjo igralko Neno Černigoj in krožno napadalko Lano Puncer. V Neu Ulmu se bodo slovenske rokometašice od četrtka do nedelje z Nemčijo, Paragvajem in Črno goro borile za eno izmed dveh vozovnic na olimpijske igre v Parizu.

LJUBLJANA - Slovenska ženska rokometna reprezentanca, ki je v nedeljo potrdila uvrstitev na evropsko prvenstvo, bo prihodnji teden (18. aprila) na žrebu skupin na Dunaju v tretjem bobnu, je objavila Evropska rokometna zveza. Ob Sloveniji so v istem bobnu še Srbija, Hrvaška, Poljska, Severna Makedonija in Islandija.

V prvem bobnu bodo Norveška, Danska, Črna gora, Francija, Švedska in Nizozemska. V drugem bobnu so Nemčija, Španija, Romunija, Madžarska, Švica in Avstrija, v četrtem pa Češka, Ukrajina, Turčija, Ferski otoki, Portugalska in Slovaška.

LJUBLJANA - Matjaž Šarabon je novi vodja panoge za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije. Za sklep o imenovanju Šarabona je na dopisni seji zbora panoge do danes do 14. ure prispelo 75 glasov, za potrditev sklepa je bilo potrebnih 61.

ŠANGHAJ - Najuspešnejša slovenska športna plezalka Janja Garnbret je z odliko začela kvalifikacije v disciplini balvani v okviru uvodne tekme sezone svetovnega pokala v športnem plezanju na Kitajskem, v mestu Keqiao. Petindvajsetletna Korošica je bila zelo zanesljiva, tekmovalke so morale preplezati pet balvanskih smeri, Garnbret je vseh pet preplezala v prvo. Od Slovenk je nastopila tudi Mia Krampl, ki je končala na 13. mestu, s čimer si je zagotovila nastop v torkovem polfinalu med najboljšo dvajseterico. Najboljša šesterica se bo nato kasneje merila za premierno zmago sezone.

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks so pred koncem rednega dela sezone v severnoameriški ligi NBA v vrhunski formi. V noči na ponedeljek so v domači dvorani American Airlines Centra s 147:136 po podaljšku v teksaškem derbiju premagali Houston Rockets za tretjo zaporedno zmago. Kyrie Irving in Luka Dončić sta skupaj dosegla 85 točk. Irving je bil tokrat prvi strelec z 48 točkami, slovenski as Dončić pa je po tekmi premora dosegel 37 točk, 12 podaj in devet skokov, Mavericks so se vrnili po 22 točkah zaostanka in zmagali. Z 48. zmago so obranili peto mesto v razvrstitvi zahodne konference, ki jim zagotavlja neposredno uvrstitev med ekipe, ki se bodo v drugem delu sezone merile za naslov prvaka.