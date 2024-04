Newyorške borze končale mešano

New York, 8. aprila - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili neenotno. Po nihanjih med rdečim in zelenim območjem v teku dneva so trgovanje končali skoraj nespremenjeni, saj so se trgi začeli pripravljati na bistvene podatke o inflaciji in začetek objave poslovnih izidov bank v nadaljevanju tedna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.