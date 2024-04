Delovno sodišče odločilo, da so Andreja Graha Whatmougha nezakonito razrešili kot generalnega direktorja RTVS

Ljubljana, 8. aprila - Delovno in socialno sodišče je z delno sodbo ugotovilo, da so Andreja Graha Whatmougha nezakonito razrešili z mesta v. d. generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS) in da je delovno razmerje po pogodbi o zaposlitvi prenehalo nezakonito, je Grah Whatmough objavil na družbenem omrežju X. Na sodbo je mogoča pritožba v roku 15 dni.