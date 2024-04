Vreme: Zvečer se bo veter večinoma umiril

Ljubljana, 8. aprila - Zvečer se bo veter večinoma umiril. Ponoči se bo zgostila koprenasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo sončno s precej gosto koprenasto oblačnostjo. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno in povečini suho. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V notranjosti Slovenije bo nekoliko hladneje. V četrtek bo sončno, v južni in jugovzhodni Sloveniji pa bo občasno več oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad osrednjim Sredozemljem, Balkanom in vzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad vzhodnim Atlantikom pa ciklon. Vremenska fronta valovi iznad zahodne Evrope proti Baltiku in severozahodni Rusiji. Z jugozahodnikom k nam doteka suh in zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo nekoliko zgostila koprenasta oblačnost, veter bo prehodno oslabel. V torek bo večinoma sončno, popoldne se bo v krajih zahodno od nas zmerno pooblačilo. Pihal bo jugozahodnik.