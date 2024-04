V Eko krogu zagnali zbiranje podpisov za vzpostavitev kavcijskega sistema

Zagorje ob Savi, 8. aprila - V društvu za naravovarstvo in okoljevarstvo Eko krog so začeli z zbiranjem podpisov podpore za uvedbo kavcijskega sistema za embalažo pijač. Kot poudarjajo, s tem pozivajo vlado in pristojno ministrstvo, naj vzpostavitev sistema postane prioriteta, predpisi za to sprejeti letos, da bi lahko sistem v praksi zaživel leta 2026.