NIJZ prejel prijavo smrti najstnika zaradi suma meningokokne okužbe

Ljubljana, 8. aprila - Epidemiološko službo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so obvestili o smrti najstnika zaradi suma invazivne meningokokne okužbe, so sporočili z NIJZ. Dodali so, da primer preiskujejo in iščejo vse, ki so bili v tesnem stiku z obolelim. Tveganje za okužbo pri osebah, ki z njim niso bili v tesnem stiku, je zanemarljivo majhno, so dodali.