Dve Slovenki v klubu top 200 igralk sveta

London, 8. aprila - Poljska teniška zvezdnica Iga Swiatek je ostala na prvem mestu lestvice WTA. Na drugem in tretjem mestu ji še naprej sledita Belorusinja Arina Sabalenka in Američanka Coco Gauff. Med najboljših 200 igralk sveta sta dve Slovenki. Kaja Juvan je pridobila mesto in je po novem 129., Tamara Zidanšek je za pet mest poslabšala uvrstitev. Po novem je 132.