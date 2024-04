Dijaki Šolskega centra Celje obnovili kultni Kiosk K67

Celje, 8. aprila - Dijaki Šolskega centra Celje so ob 140-letnici Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko obnovili kultni Kiosk K67. Na pobudo celjske občine so dijaki v okviru praktičnega pouka avtokaroseristi v celoti prenovili dotrajan kiosk podjetja Izletnik Celje, v katerem so Celjani nekoč nakupovali avtobusne vozovnice.