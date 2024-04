Pregled - šport, 7. 4. (nedelja)

LJUBLJANA - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je z zmago v zadnjem krogu kvalifikacij proti Italiji potrdila nastop na letošnjem evropskem prvenstvu. Slovenija je z osmimi točkami v skupini 4 zasedla drugo mesto za popolno Francijo (12 točk) ter si neposredno zagotovila deveto uvrstitev na EP. Slovensko izbrano vrsto naslednji teden čaka še pomembnejši preizkus, v Neu-Ulmu se bo namreč borila za prvo olimpijsko vozovnico v zgodovini.

OSIJEK - Slovenski telovadec Kevin Buckley je na svetovnem izzivu v Osijeku pripravil veliko presenečenje. Potem ko si je finale najboljše osmerice na krogih po odpovedi enega od finalistov priboril z devetim dosežkom kvalifikacij, je sestavo opravil brez napak. Z oceno 13 točk je Buckley osvojil srebro. Zmaga je s 13,250 pripadla Bolgaru Kevinu Penevu.

RIOLA SARDO - Slovenski motokrosist Tim Gajser je osvojil drugo mesto na tretji dirki svetovnega prvenstva. V Rioli Sardu na Sardiniji je bil v elitnem razredu MXGP hitrejši le prvak razreda MXGP Španec Jorge Prado, ki je dobil obe vožnji, Gajser je bil dvakrat drugi. Drugi Slovenec Jan Pancar je ostal brez točk na 24. mestu.

DOMŽALE - Nogometaši Domžal so v 29. krogu Prve lige Telemach v Ljubljani premagali Bravo Kostel s 3:1 (0:0).

LJUBLJANA - V ljubljanskem gimnastičnem centru se je s finalnimi nastopi končal že 36. mednarodni turnir v ritmični gimnastiki MTM Narodni dom. Prvo ime finalov je bila Slovenka Nika Zajc, ki je osvojila tri zlate kolajne. Najboljša je bila z obročem, s kiji in trakom, z žogo pa je zmagala še ena slovenska reprezentantka, Ela Polak.

VALENCIENNES - Slovenska atletinja Klara Lukan je z državnim rekordom zmagala v francoskem Valenciennesu. V cestnem teku na 10 km je tekla 31 minut in 20 sekund ter ciljno črto prečkala kot prva atletinja med več kot 3000 udeleženci.

PARIZ - Nizozemski kolesarski zvezdnik Mathieu van der Poel je prepričljivi zmagovalec spomenika Pariz - Roubaix. Na trasi od Compiegna do Roubaixa je svetovni prvak napadel 60 km pred ciljem in se otresel vseh tekmecev. Slovencev tokrat ni bilo na startnem seznamu.

PARIZ - Slovenski kolesar Jakob Omrzel je zmagovalec mladinske različice enodnevne dirke Pariz - Roubaix do 19 let. Za popolno slovensko slavje je na 111 km dolgi trasi z drugim mestom poskrbel Erazem Valjavec.

LJUBLJANA - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je odpovedala nastop v kvalifikacijah za zaključni turnir pokala Billie Jean King 12. in 13. aprila v Bratislavi proti Slovaški. Kot razlog je 26-letna Konjičanka na Instagramu izpostavila pripravo na naslednje turnirje na peščeni podlagi ter željo po uvrstitvi na olimpijske igre.

SUZUKA - Nizozemec Max Verstappen je zmagovalec četrte letošnje dirke v svetovnem prvenstvu formule 1 za veliko nagrado Japonske v Suzuki. Tako kot v kvalifikacijah je tudi dirko na drugem mestu sklenil njegov moštveni kolega pri rdečih bikih, Mehičan Sergio Perez.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL vpisali pomembno zmago. Na domačem ledu so premagali vodilno ekipo pacifiške skupine Vancouver Canucks s 6:3 in vpisali že 41. zmago v sezoni. Kralji po novem zasedajo šesto mesto v razvrstitvi zahodne konference. Slovenski as Anže Kopitar je pomagal z dvema podajama.