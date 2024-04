Celovčani izenačili v finalu lige ICEHL

Salzburg, 7. aprila - Hokejisti celovške ekipe KAC so v finalu regionalne lige ICEHL izenačili izid v zmagah na 1:1. Danes so zmagali na gostovanju pri Salzburgu s 5:2 (1:1, 2:0, 2:1), potem ko so prvo tekmo doma po podaljšku izgubili z 0:1. V finalu ekipi igrata na štiri zmage, naslednja tekma bo v torek v Celovcu.