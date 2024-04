V ZD Idrija izvedli vajo s simulacijo napada

Idrija, 7. aprila - V Zdravstvenem domu (ZD) Idrija so v soboto izvedli vajo, v kateri so simulirali primer napada pacienta s strelnim orožjem na zaposlene in ostale paciente v ambulantah. Vajo s približno 50 ljudmi so izvedli uspešno, največji izziv je bila komunikacija med enotami, so zapisali v ZD Idrija.