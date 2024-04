Sodnika v ligi NHL z ledene ploskve odnesli na nosilih

Pittsburgh, 7. aprila - Dolgoletni sodnik v severnoameriški hokejski ligi NHL Steve Kozari je v soboto zapustil led na nosilih. V zadnji tretjini tekme v Paints Areni v Pittsburghu je trčil z branilcem gostujočega moštva Tampa Bay Lightning Haydnom Fleuryjem in nepremično obležal na ledu. Tekmo so nadaljevali. Domači Penguins so s 5:4 premagali goste s Floride.