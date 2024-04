Slovenskim odbojkaricam sede četrta zmaga v kvalifikacijah za paraolimpijske igre

Kunming, 7. aprila - Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je na kvalifikacijskem turnirju v Daliju v kitajski provinci Junan odigrala četrto tekmo in dosegla četrto zmago. Varovanke selektorja Simona Božiča so bile s 3:0 v nizih boljše od Irana. S to zmago si je Slovenija že zagotovila nastop v sredinem finalu turnirja.