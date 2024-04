Kraljem 41. zmaga v ligi NHL, Kopitar podajalec pri dveh golih

Los Angeles, 7. aprila - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL vpisali pomembno zmago. Na domačem ledu Crypto.com Arene so premagali vodilno ekipo pacifiške skupine Vancouver Canucks z izidom 6:3 in vpisali že 41. zmago v sezoni. Kralji po novem zasedajo šesto mesto v razvrstitvi zahodne konference. Slovenski as Anže Kopitar je pomagal z dvema podajama.