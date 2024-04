Calcit Volley se je pridružil ACH v finalu DP

Maribor, 6. aprila - ACH Volley in Calcit Volley sta finalista državnega odbojkarskega prvenstva. Potem ko so Ljubljančani proti Panviti Pomgrad svoje delo opravili že v petek, so danes drugo polfinalno zmago zabeležili še Kamničani. Po ogorčenem boju so v štajerski prestolnici s 3:2 ugnali i-Vent Maribor.