Ljubljana, 6. aprila - Košarkarice Cinkarne Celje in Akson Ilirije so povedle v serijah na dve zmagi v polfinalu državnega prvenstva. Celjanke so premagale Maribor s 100:40 (24:7, 52:21, 73:32), Ljubljančanke pa so v gosteh presenetile Triglav z 62:57 (22:10, 36:26, 50:41).