Hurkacz v Estorilu v boj za prvi naslov na pesku

Estoril, 6. aprila - V finalu teniškega turnirja ATP 250 v Estorilu bosta igrala Španec Pedro Martinez in drugopostavljeni Poljak Hubert Hurkacz. Slednji je bil v treh nizih boljši do Christiana Garina iz Čila, Martinez pa je presenetil prvega nosilca, Norvežana Casperja Ruuda, s 6:4, 4:6 in 6:4.