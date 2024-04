NSi predstavila program za evropske volitve, zavzema se za socialno tržno Evropo

Celje, 6. aprila - Člani NSi so na programski konferenci stranke brez glasu proti potrdili evropski program NSi. Kandidati stranke na listi za evropske volitve so se zavzeli za socialno tržno Evropo, ki bo gradila stanovanja za mlade in domove za starejše. Načrte o zelenem prehodu so kritizirali kot pretirano smele, zato so pozvali k njihovi reviziji.