Klara Sax za mesec dni spremenila Hišo kulture v Pivki v klub

Pivka, 6. aprila - Slovensko-švedska naveza Klara Sax je sinoči z razstavo Punk me to the end of love zavzela Hišo kulture v Pivki in jo za mesec dni spremenila v klub, s čimer se je poklonila duhu oz. preteklosti prostorov, v katerih domuje galerija. Nekoč so bili namreč prizorišče pivško-postojnske alternativne scene z živahnim klubskim dogajanjem.