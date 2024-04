Newyorške borze končale v zelenem

New York, 5. aprila - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so zaključile višje, zaradi dobrega poročila o večanju števila novih delovnih mestih v ZDA in zato, ker so se otresle skrbi glede monetarne politike in napetosti na Bližnjem vzhodu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.