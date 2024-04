Le Toni Vodišek v boj za odličja

Palma de Mallorca, 5. aprila - Peti in za večino jadralcev zadnji dan na pokalu princese Sofije se je začel s čakanjem na veter, jadralce je regatni odbor poslal na vodo šele okoli 14. ure. Slovenec Toni Vodišek je v formuli kite v obeh regatah končal na drugem mestu in potrdil tretje mesto v skupni razvrstitvi. Pred njim so le še sobotne finalne regate.