Murska Sobota, 5. aprila - Odbojkarji ACH Volleyja so prvi finalisti odbojkarskega državnega prvenstva. Branilci naslova so tudi na drugi tekmi v Murski Soboti premagali Panvito Pomgrad, potem ko so v Ljubljani zmagali s 3:1, so bili tokrat boljši s 3:0 (21, 20, 14).